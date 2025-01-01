O Tuxedo Linux é uma distribuição Linux personalizada desenvolvida pela TUXEDO Computers, uma empresa conhecida por seus laptops e desktops com Linux. Baseado no Ubuntu, o Tuxedo Linux é personalizado para fornecer uma experiência otimizada e amigável ao usuário, particularmente no hardware TUXEDO. Ele apresenta o TUXEDO Control Center, que oferece controle avançado de hardware, incluindo velocidade do ventilador, gerenciamento de energia e perfis de desempenho. O ambiente de desktop é tipicamente o KDE Plasma, fornecendo uma interface moderna e altamente personalizável. O Tuxedo Linux vem pré-instalado com software, drivers e ferramentas essenciais, garantindo funcionalidade pronta para uso para tarefas diárias, jogos e uso profissional. Ele é projetado com estabilidade, desempenho e facilidade de uso em mente, apelando tanto para iniciantes quanto para usuários experientes do Linux.