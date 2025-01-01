Ubuntu Budgie é uma versão oficial do Ubuntu que apresenta o ambiente de desktop Budgie. Ele combina a estabilidade do Ubuntu com o desktop Budgie moderno e fácil de usar. Ubuntu Budgie é adequado para usuários que preferem uma experiência de desktop sofisticada e visualmente atraente em uma base Ubuntu. O Ubuntu Budgie começou como uma versão não oficial da comunidade em paralelo com o Ubuntu 16.04 LTS, conhecido como 'budgie-remix'. Eventualmente, foi reconhecido como uma versão oficial da comunidade do Ubuntu e foi rebatizado como Ubuntu Budgie.