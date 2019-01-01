ubuntucinnamon

Ubuntu CinnamonOpen distro homepage

Ubuntu Cinnamon é uma versão oficial do Ubuntu que apresenta o ambiente de desktop Cinnamon. Ele fornece uma experiência amigável com a familiaridade do ecossistema Ubuntu. Ubuntu Cinnamon é adequado para usuários que gostam do desktop Cinnamon e desejam experimentá-lo em um sistema baseado em Ubuntu. O primeiro lançamento foi 19.10 'Eoan Ermine' em 4 de dezembro de 2019. Na reunião do Conselho Técnico do Ubuntu em 28 de março de 2023, Ubuntu Cinnamon foi oficialmente considerado um sabor pelo Ubuntu.

Selecionar uma versão de Ubuntu Cinnamon para experimentar online: