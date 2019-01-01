Ubuntu Cinnamon é uma versão oficial do Ubuntu que apresenta o ambiente de desktop Cinnamon. Ele fornece uma experiência amigável com a familiaridade do ecossistema Ubuntu. Ubuntu Cinnamon é adequado para usuários que gostam do desktop Cinnamon e desejam experimentá-lo em um sistema baseado em Ubuntu. O primeiro lançamento foi 19.10 'Eoan Ermine' em 4 de dezembro de 2019. Na reunião do Conselho Técnico do Ubuntu em 28 de março de 2023, Ubuntu Cinnamon foi oficialmente considerado um sabor pelo Ubuntu.