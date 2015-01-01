Ubuntu MATE é uma versão oficial do Ubuntu que apresenta o ambiente de desktop MATE. Ele combina a estabilidade do Ubuntu com o desktop MATE tradicional e fácil de usar. Ubuntu MATE é adequado para usuários que preferem uma experiência de desktop clássica em uma base Ubuntu, com foco na simplicidade e facilidade de uso. O projeto Ubuntu MATE foi fundado por Martin Wimpress e Alan Pope e começou como um derivado não oficial do Ubuntu, usando uma base Ubuntu 14.10 para seu primeiro lançamento. Ubuntu MATE ganhou o status oficial de sabor Ubuntu da Canonical em fevereiro de 2015.