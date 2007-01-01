ubuntustudio

Ubuntu Studio é uma versão oficial do Ubuntu adaptada para produção multimídia. Ele fornece um ambiente pré-configurado para profissionais criativos, incluindo ferramentas para áudio, vídeo e design gráfico. Ubuntu Studio é adequado para artistas, músicos e criadores de conteúdo que desejam uma distribuição Linux especializada e otimizada para seu trabalho criativo. A primeira versão, baseada no Ubuntu 7.04, foi lançada em 10 de maio de 2007. O Ubuntu Studio está equipado com um kernel de baixa latência para permitir operação estável para aplicativos de áudio em latências mais baixas.

