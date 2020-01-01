Ubuntu Unity é uma versão oficial do Ubuntu que revive o ambiente de desktop Unity. O objetivo é fornecer aos usuários uma experiência familiar do Unity em uma base Ubuntu. Ubuntu Unity é adequado para usuários que gostaram do desktop Unity e desejam continuar usando-o em um sistema baseado em Ubuntu moderno e com bom suporte. O primeiro lançamento foi 20.04 LTS em 7 de maio de 2020. A interface Unity foi originalmente desenvolvida pela Canonical e incluída pela primeira vez como interface padrão no Ubuntu 11.04. Ubuntu mudou para desktop GNOME 3 no Ubuntu 17.10. Quando o Ubuntu parou de desenvolver o Unity, Rudra B. Saraswat iniciou o Ubuntu Unity para dar uma nova vida ao desktop Unity. Ubuntu Unity se tornou um sabor reconhecido a partir do lançamento 22.10.