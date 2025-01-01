Vanilla OS é um sistema operacional Linux imutável baseado em Debian voltado para desenvolvedores, designers e estudantes. As versões anteriores do Vanilla OS eram baseadas no Ubuntu. Vanilla OS usa ABRoot, um utilitário que fornece total imutabilidade e atomicidade a um sistema Linux, para garantir que o sistema esteja sempre em um estado consistente. Outro recurso do Vanilla OS chamado atualizações inteligentes garante que o sistema não será atualizado se estiver sob carga pesada ou se a bateria estiver fraca. Vanilla OS também permite lançar diferentes sistemas conteinerizados, baseados em Arch Linux, Fedora ou Alpine Linux.