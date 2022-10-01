Void Linux é uma distribuição Linux independente e de lançamento contínuo, conhecida por sua simplicidade e velocidade. Ele usa o gerenciador de pacotes XBPS e o sistema runit init. Void Linux é adequado para usuários que apreciam um sistema minimalista e eficiente, com flexibilidade para escolher seu ambiente de desktop preferido. Void Linux foi criado em 2008 por Juan Romero Pardines, ex-desenvolvedor do NetBSD. Void Linux suporta implementações musl e GNU libc, corrigindo software incompatível quando necessário e trabalhando com desenvolvedores upstream para melhorar a correção e portabilidade de seus projetos.