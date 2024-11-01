Voyager Live é uma distribuição Linux baseada no Ubuntu (e também oferece uma variante Debian) que se concentra em fornecer uma experiência de desktop Xfce e GNOME visualmente deslumbrante e altamente personalizável. Ela vem pré-instalada com uma ampla gama de software para multimídia, internet e tarefas de escritório, visando ser uma solução completa pronta para uso. Voyager Live é conhecida por suas configurações únicas de 'Conky', integrações de dock e ajustes estéticos que lhe conferem uma aparência distinta e moderna.