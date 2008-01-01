Zorin OS é uma distribuição Linux amigável, projetada para facilidade de uso e familiaridade. Ele fornece um ambiente de desktop que imita a aparência de sistemas operacionais populares, tornando-o acessível para usuários em transição de outras plataformas. Zorin OS é adequado para usuários que buscam uma experiência Linux intuitiva e visualmente sofisticada. A área de trabalho é altamente personalizada para ajudar os usuários na transição do Windows e do macOS facilmente. Versões gratuitas e pagas do Zorin OS estão disponíveis. O Zorin OS Pro pode ser instalado em vários computadores com uma licença, exceto para empresas e escolas que devem adquirir uma licença para cada PC em que o sistema operacional está instalado. O projeto foi iniciado em 2008 pelos cofundadores Artyom e Kyrill Zorin. A empresa está sediada em Dublin, Irlanda.