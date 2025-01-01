Iniciar sessão para aceder à Internet dentro dos sistemas operativos
Alpine Linux V3.21
Alpine Linux é uma distribuição Linux leve e orientada para a segurança. Conhecido por ocupar pouco espaço, ele foi projetado para ser eficiente, seguro e fácil de usar. Alpine é particularmente popular para aplicativos em contêineres e amplamente usado em implantações de Docker. Não há um ciclo de lançamento fixo, mas um instantâneo do Edge é obtido a cada 6 meses como um lançamento. Alpine Linux não é recomendado para uso geral em desktops devido à sua natureza enxuta.
