Big Linux KDE
BigLinux é uma distribuição Linux brasileira baseada no Ubuntu. Possui uma interface amigável e inclui uma variedade de aplicativos pré-instalados. O BigLinux foi projetado para ser intuitivo para usuários em transição de outros sistemas operacionais, proporcionando um ambiente familiar com suporte ao idioma português.
