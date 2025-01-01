Iniciar sessão para aceder à Internet dentro dos sistemas operativos
CentOS Stream 10 Minimal
CentOS Stream é uma distribuição Linux de lançamento contínuo que serve como uma prévia do Red Hat Enterprise Linux (RHEL). O CentOS Stream existe como um meio termo entre o desenvolvimento upstream no Fedora Linux e o desenvolvimento downstream no Red Hat Enterprise Linux. Ele fornece um equilíbrio entre estabilidade e software atualizado, permitindo aos usuários testar e desenvolver aplicações em um ambiente semelhante ao RHEL. CentOS Stream está intimamente alinhado com o processo de desenvolvimento RHEL. A plataforma fornece um fluxo contínuo de conteúdo, tornando o CentOS Stream uma prévia dos futuros lançamentos do Red Hat Enterprise Linux.
