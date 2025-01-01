Iniciar sessão para aceder à Internet dentro dos sistemas operativos
Deepin Linux 20.5
Deepin é uma distribuição Linux amigável que apresenta o Deepin Desktop Environment (DDE). É conhecido por seu design visualmente atraente e facilidade de uso. Deepin inclui seu próprio conjunto de aplicativos e oferece uma experiência de desktop moderna e sofisticada para usuários que procuram um sistema Linux atraente e funcional. A base de usuários do Deepin é predominantemente chinesa e o desenvolvimento do Deepin é liderado pela Deepin Technology, com sede na China. Deepin oferece uma mistura de programas proprietários e de código aberto, como Google Chrome, Spotify e Steam.
