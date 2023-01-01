Iniciar sessão para aceder à Internet dentro dos sistemas operativos
Edubuntu 24.10
Edubuntu era uma distribuição Linux voltada para a educação baseada no Ubuntu. Edubuntu incluiu uma variedade de softwares e ferramentas educacionais para aprimorar a experiência de aprendizagem dos alunos. A distro foi descontinuada por vários anos, mas em abril de 2023, a distro voltou como uma versão oficial do Ubuntu. A distro vem com diversos softwares educacionais pré-instalados como Libreoffice, GIMP, LibreCAD, Stellarium, Chemtool e muitos jogos educacionais.
