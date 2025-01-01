Elementary OS 8, codinome "Circe", é uma versão de suporte de longo prazo (LTS) baseada no Ubuntu 24.04 LTS e terá suporte até 2027. Esta versão apresenta vários novos recursos destinados a melhorar a experiência do usuário e o desempenho do sistema. Aqui estão alguns dos principais novos recursos:
- Nova maneira de lidar com as atualizações do sistema: as atualizações agora podem ser gerenciadas diretamente nas configurações do sistema.
- Acessibilidade aprimorada: a tela de boas-vindas e a experiência de integração foram aprimoradas para melhor navegação pelo teclado e compatibilidade com o leitor de tela.
- Tela de trava reprojetada: O relógio é maior e mais ousado, e o papel de parede de fundo está borrado.
- AppCenter apenas como Flatpak: O AppCenter agora se concentra exclusivamente em aplicativos Flatpak, incluindo suporte para Flathub.
- Suporte Wayland: Sessão segura com Wayland como protocolo de exibição padrão para maior segurança.
- Visualização multitarefa aprimorada: o novo dock exibe miniaturas de janelas abertas e oferece suporte a gestos multitarefa.
- Menu de configurações rápidas: um novo menu de configurações rápidas para facilitar o acesso às configurações comuns.