Elementary OS 8, codinome "Circe", é uma versão de suporte de longo prazo (LTS) baseada no Ubuntu 24.04 LTS e terá suporte até 2027. Esta versão apresenta vários novos recursos destinados a melhorar a experiência do usuário e o desempenho do sistema. Aqui estão alguns dos principais novos recursos:

Nova maneira de lidar com as atualizações do sistema : as atualizações agora podem ser gerenciadas diretamente nas configurações do sistema.

Acessibilidade aprimorada : a tela de boas-vindas e a experiência de integração foram aprimoradas para melhor navegação pelo teclado e compatibilidade com o leitor de tela.

Tela de trava reprojetada : O relógio é maior e mais ousado, e o papel de parede de fundo está borrado.

AppCenter apenas como Flatpak : O AppCenter agora se concentra exclusivamente em aplicativos Flatpak, incluindo suporte para Flathub.

Suporte Wayland : Sessão segura com Wayland como protocolo de exibição padrão para maior segurança.

Visualização multitarefa aprimorada : o novo dock exibe miniaturas de janelas abertas e oferece suporte a gestos multitarefa.

: o novo dock exibe miniaturas de janelas abertas e oferece suporte a gestos multitarefa. Menu de configurações rápidas: um novo menu de configurações rápidas para facilitar o acesso às configurações comuns.