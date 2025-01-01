Iniciar sessão para aceder à Internet dentro dos sistemas operativos
HoloISO Latest
HoloISO é um projeto que permite experimentar o SteamOS 3 do Steam Deck em seu próprio PC, trazendo a interface e os recursos do software do Deck para computadores compatíveis. Embora não oficial, oferece uma amostra do Steam Deck em hardware normal.
Posição na fila de espera...
This demo is powered by noVNC. noVNC is maintained by the developers of ThinLinc - the turnkey Linux terminal server. Try ThinLinc now for free