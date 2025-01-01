Iniciar sessão para aceder à Internet dentro dos sistemas operativos
KolibriOS é um sistema operacional leve e de código aberto escrito inteiramente em linguagem assembly. Ele foi projetado para ser compacto e rápido, com foco na compatibilidade com hardware legado. KolibriOS vem com aplicativos que incluem processador de texto, visualizador de imagens, editor gráfico, navegador da web e mais de 30 jogos.
