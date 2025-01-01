Iniciar sessão para aceder à Internet dentro dos sistemas operativos
Linux Lite 6.0
Linux Lite é uma distribuição Linux leve e fácil de usar baseada nas versões Ubuntu LTS. O Linux Lite foi criado para fazer a transição do Windows para um sistema operacional baseado em Linux da maneira mais tranquila possível. O Linux Lite inclui aplicativos essenciais, um ambiente de desktop familiar (Xfce) e oferece uma experiência tranquila e eficiente em hardware mais antigo e moderno. Requisitos do sistema: CPU de 1 GHz, 768 MB de RAM e 8 GB de espaço em disco.
Posição na fila de espera...
This demo is powered by noVNC. noVNC is maintained by the developers of ThinLinc - the turnkey Linux terminal server. Try ThinLinc now for free