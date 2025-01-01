Iniciar sessão para aceder à Internet dentro dos sistemas operativos
linuxmint

Linux Mint 22.1 Cinnamon

Linux Mint 22.1 Cinnamon Edition, codinome "Xia", é um lançamento de suporte a longo prazo (LTS) que será suportado até 30 de abril de 2029. Esta versão traz vários novos recursos e melhorias para aprimorar sua experiência em desktop. Aqui estão alguns dos principais novos recursos:

  • Novo tema padrão: Uma aparência moderna com elementos arredondados e contrastes aprimorados.
  • Caixas de diálogo mais limpas: Layout mais simplificado com botões claramente separados.
  • Compatibilidade aprimorada com Wayland: Melhor suporte para o servidor de exibição Wayland.
  • Gerenciador de atualização aprimorado: Atualizações mais rápidas com o multithreading e o multiprocessamento.
  • Novas ferramentas de gerenciamento de pacotes: Aptkit e Captain substituem ferramentas mais antigas e desatualizadas.
  • Modos de energia: Opções para economia de energia, equilíbrio e modos de desempenho.
  • Conjuntos de papéis de parede temáticos: seleção mais fácil de conjuntos temáticos de papéis de parede.
Posição na fila de espera...