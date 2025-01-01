Linux Mint 22.1 Cinnamon Edition, codinome "Xia", é um lançamento de suporte a longo prazo (LTS) que será suportado até 30 de abril de 2029. Esta versão traz vários novos recursos e melhorias para aprimorar sua experiência em desktop. Aqui estão alguns dos principais novos recursos:

Novo tema padrão : Uma aparência moderna com elementos arredondados e contrastes aprimorados.

: Uma aparência moderna com elementos arredondados e contrastes aprimorados. Caixas de diálogo mais limpas : Layout mais simplificado com botões claramente separados.

: Layout mais simplificado com botões claramente separados. Compatibilidade aprimorada com Wayland : Melhor suporte para o servidor de exibição Wayland.

: Melhor suporte para o servidor de exibição Wayland. Gerenciador de atualização aprimorado : Atualizações mais rápidas com o multithreading e o multiprocessamento.

: Atualizações mais rápidas com o multithreading e o multiprocessamento. Novas ferramentas de gerenciamento de pacotes : Aptkit e Captain substituem ferramentas mais antigas e desatualizadas.

: Aptkit e Captain substituem ferramentas mais antigas e desatualizadas. Modos de energia : Opções para economia de energia, equilíbrio e modos de desempenho.

: Opções para economia de energia, equilíbrio e modos de desempenho. Conjuntos de papéis de parede temáticos: seleção mais fácil de conjuntos temáticos de papéis de parede.