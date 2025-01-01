Linux Mint 22.1 Cinnamon Edition, codinome "Xia", é um lançamento de suporte a longo prazo (LTS) que será suportado até 30 de abril de 2029. Esta versão traz vários novos recursos e melhorias para aprimorar sua experiência em desktop. Aqui estão alguns dos principais novos recursos:
- Novo tema padrão: Uma aparência moderna com elementos arredondados e contrastes aprimorados.
- Caixas de diálogo mais limpas: Layout mais simplificado com botões claramente separados.
- Compatibilidade aprimorada com Wayland: Melhor suporte para o servidor de exibição Wayland.
- Gerenciador de atualização aprimorado: Atualizações mais rápidas com o multithreading e o multiprocessamento.
- Novas ferramentas de gerenciamento de pacotes: Aptkit e Captain substituem ferramentas mais antigas e desatualizadas.
- Modos de energia: Opções para economia de energia, equilíbrio e modos de desempenho.
- Conjuntos de papéis de parede temáticos: seleção mais fácil de conjuntos temáticos de papéis de parede.