Linux Mint 22.1 Mate Edition, codinome "Xia", é um lançamento de suporte a longo prazo (LTS) que será suportado até 30 de abril de 2029. Esta versão se concentra em refinar o ambiente clássico de desktop enquanto introduz alguns novos recursos para uma experiência mais suave. Aqui estão alguns dos principais novos recursos:

Gerenciamento de pacotes modernizado : Introdução do APTKIT e Capitão para melhor desempenho e menos bugs.

: Introdução do APTKIT e Capitão para melhor desempenho e menos bugs. Gerenciador de atualização aprimorado : atualizações mais rápidas com o multithreading e o multiprocessamento.

: atualizações mais rápidas com o multithreading e o multiprocessamento. Fontes mais finas do Ubuntu : Uma versão mais moderna e compacta da família de fontes do Ubuntu.

: Uma versão mais moderna e compacta da família de fontes do Ubuntu. Novo servidor de som : Alterne para Pipewire para melhorar o manuseio de áudio.

: Alterne para Pipewire para melhorar o manuseio de áudio. Modos de energia: Opções para economia de energia, equilíbrio e modos de desempenho.