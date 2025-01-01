Linux Mint 22.1 XFCE Edition, codinome "Xia", é um lançamento de suporte a longo prazo (LTS) que será suportado até 30 de abril de 2029. Esta versão se concentra em melhorar o desempenho e a usabilidade, mantendo um ambiente de desktop leve. Aqui estão alguns dos principais novos recursos:
- Gerenciamento de pacotes modernizado: Introdução do APTKIT e Capitão para melhor desempenho e menos bugs.
- Gerenciador de atualização aprimorado: atualizações mais rápidas com o multithreading e o multiprocessamento.
- Modos de energia: opções para modos de economia de energia, balanceado e desempenho.
- Fontes mais finas do Ubuntu: Uma versão mais moderna e compacta da família de fontes do Ubuntu.
- Novo servidor de som: Mude para Pipewire para melhorar o manuseio de áudio.