Pop!_OS 21.10 Main
Pop!_OS é uma distribuição Linux baseada em Ubuntu desenvolvida pela System76. Ele apresenta o ambiente de área de trabalho GNOME e foi projetado com foco na usabilidade e produtividade. Pop!_OS foi desenvolvido principalmente para ser fornecido com os computadores desenvolvidos pelo System76, mas também pode ser baixado e instalado na maioria dos computadores. Pop!_OS fornece criptografia de disco padrão, gerenciamento simplificado de janelas e espaço de trabalho, atalhos de teclado para navegação, bem como perfis de gerenciamento de energia integrados. Pop!_OS oferece suporte completo pronto para uso para GPUs AMD e Nvidia.
