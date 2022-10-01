Iniciar sessão para aceder à Internet dentro dos sistemas operativos
primtux

PrimTux 7 2022.10

PrimTux é uma distribuição Linux francesa baseada em Debian, projetada especificamente para fins educacionais. Oferece um ambiente amigável para professores e alunos, com software e ferramentas educacionais pré-instalados. PrimTux é adequado para implantação em escolas e outras instituições educacionais, fornecendo uma solução Linux personalizada para ambientes de aprendizagem.
