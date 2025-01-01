Iniciar sessão para aceder à Internet dentro dos sistemas operativos
RebornOS Latest
RebornOS é uma distribuição Linux moderna baseada em Arch. Destaca-se pelo seu instalador avançado, que permite ao usuário escolher o que será instalado, incluindo uma ampla seleção de desktops e gerenciadores de janelas. Isso o torna altamente personalizável e sempre atualizado, graças ao seu sistema de lançamento contínuo. A equipe RebornOS é composta por desenvolvedores, artistas e outros indivíduos talentosos que visam tornar o Arch Linux o mais amigável possível.
