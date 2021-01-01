Iniciar sessão para aceder à Internet dentro dos sistemas operativos
Rocky Linux 8 KDE
Rocky Linux é uma distribuição Linux empresarial voltada para a comunidade, projetada para ser uma alternativa downstream e compatível com binários ao Red Hat Enterprise Linux (RHEL). O objetivo é fornecer uma plataforma estável e segura para empresas e organizações que buscam uma solução confiável e de código aberto. Rocky Linux é adequado para servidores de produção e ambientes de missão crítica. Rocky Linux foi fundado em 2021 por Gregory Kurtzer, um dos cofundadores do CentOS, depois que a Red Hat descontinuou o CentOS.
Posição na fila de espera...
This demo is powered by noVNC. noVNC is maintained by the developers of ThinLinc - the turnkey Linux terminal server. Try ThinLinc now for free