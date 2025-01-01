Iniciar sessão para aceder à Internet dentro dos sistemas operativos
slackware

Slackware Linux 15.0

Slackware é uma das distribuições Linux mais antigas e tradicionais, conhecida por sua simplicidade e adesão à filosofia Unix. Ele fornece um sistema mínimo e direto, permitindo aos usuários personalizar seu ambiente. O Slackware é adequado para usuários que preferem uma abordagem prática e desejam uma experiência Linux simples e confiável. É a distribuição GNU/Linux desenvolvida ativamente mais antiga, com desenvolvimento liderado pelo criador Patrick Volkerding continuamente desde 1993.
