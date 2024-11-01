Ubuntu 21.10, também conhecido pelo codinome "Impish Indri", foi lançado em 14 de outubro de 2021. Esta versão trouxe diversos novos recursos e melhorias ao sistema operacional Ubuntu. Aqui estão alguns dos principais novos recursos:

GNOME 40: Esta foi uma atualização importante que mudou o layout e o fluxo de trabalho de alguns elementos centrais da experiência de desktop.

Firefox como Snap: A versão do Firefox que vem por padrão com o Ubuntu agora vem empacotada como Snap, permitindo atualizações mais rápidas e alguns benefícios adicionais de segurança.

Linux Kernel 5.13: Esta nova versão do kernel trouxe novos recursos de segurança e melhor suporte a dispositivos.

Tema Light por padrão: A versão light do tema Yaru tornou-se o padrão.

O suporte para Ubuntu 21.10 foi encerrado em julho de 2022.