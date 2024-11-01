A versão 22.04 do Ubuntu, também conhecida como "Jammy Jellyfish", foi lançada oficialmente em 21 de abril de 2022. Esta versão é uma versão Long Term Support (LTS), o que significa que terá suporte com atualizações e patches de segurança até abril de 2027.
Aqui estão alguns novos recursos importantes que foram introduzidos no Ubuntu 22.04:
- Seleção de cores de destaque: os usuários podem personalizar a experiência da área de trabalho escolhendo diferentes cores de destaque.
- Nova ferramenta de captura de tela e screencast: uma ferramenta renovada para fazer capturas de tela e gravar vídeos na área de trabalho.
- Nova configuração de multitarefa: esta configuração permite que os usuários habilitem os cantos ativos, que abrem a área de atividades quando o cursor é movido para o canto superior esquerdo.
- GNOME 42: Melhorias significativas em usabilidade, bateria e desempenho com o GNOME 42.
- LibreOffice 7.3: a versão mais recente do popular pacote de escritório de código aberto está incluída.
- Suporte Wayland: Wayland habilitado por padrão.