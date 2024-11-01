A versão 22.04 do Ubuntu, também conhecida como "Jammy Jellyfish", foi lançada oficialmente em 21 de abril de 2022. Esta versão é uma versão Long Term Support (LTS), o que significa que terá suporte com atualizações e patches de segurança até abril de 2027.

Aqui estão alguns novos recursos importantes que foram introduzidos no Ubuntu 22.04: