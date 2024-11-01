Ubuntu 22.10, também conhecido pelo codinome "Kinetic Kudu", foi uma atualização significativa para o sistema operacional Ubuntu. Ele veio com vários novos recursos que aprimoraram a experiência do usuário e o desempenho do sistema. Aqui estão alguns dos principais recursos:

O ambiente de área de trabalho foi atualizado para GNOME 43, que forneceu novas maneiras de interagir com seu dispositivo e ajudou você a concluir tarefas com mais rapidez.

As configurações rápidas foram redesenhadas para acesso mais rápido às opções comumente usadas, como configurações de Wi-Fi, modo escuro, troca de dispositivos de áudio e muito mais.

Ubuntu 22.10 padronizou PipeWire como sistema de áudio, o que melhorou o desempenho e a compatibilidade, especialmente com dispositivos Bluetooth modernos.

As configurações do sistema foram melhoradas e alguns aplicativos notáveis foram portados para GTK 4.

O lançamento também incluiu suporte WebP em todo o sistema e Linux Kernel 5.19.

No entanto, é importante observar que o Ubuntu 22.10 não era uma versão LTS (Long Term Support) e o suporte terminou em 20 de julho de 2023.