Ubuntu 23.04, também conhecido como “Lunar Lobster”, foi um lançamento significativo com vários novos recursos e atualizações. Esta versão atingiu o fim de sua vida útil em 25 de janeiro de 2024.

Aqui estão alguns dos novos recursos que foram introduzidos no Ubuntu 23.04:

Novo instalador baseado em Flutter : Ubuntu 23.04 introduziu um novo instalador baseado em Flutter, que forneceu uma aparência moderna e refrescante e facilitou o processo de instalação do sistema operacional.

: Ubuntu 23.04 introduziu um novo instalador baseado em Flutter, que forneceu uma aparência moderna e refrescante e facilitou o processo de instalação do sistema operacional. GNOME 44 : Esta versão do Ubuntu acompanha o GNOME 44, que trouxe diversas melhorias de usabilidade.

: Esta versão do Ubuntu acompanha o GNOME 44, que trouxe diversas melhorias de usabilidade. Novo selo de notificação : Um novo selo de notificação foi adicionado para melhorar a interface do usuário.

: Um novo selo de notificação foi adicionado para melhorar a interface do usuário. QR para compartilhamento de rede WiFi : um novo recurso foi adicionado para compartilhar redes WiFi usando códigos QR.

: um novo recurso foi adicionado para compartilhar redes WiFi usando códigos QR. Nova versão do kernel e aplicativos atualizados: O lançamento incluiu uma nova versão do kernel e aplicativos atualizados para uma melhor experiência do usuário.

Lembre-se de que é sempre importante manter seu sistema atualizado com a versão mais recente para se beneficiar dos recursos e atualizações de segurança mais recentes. Se você ainda usa o Ubuntu 23.04, considere atualizar para uma versão mais recente.