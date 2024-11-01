Ubuntu 23.10, codinome "Mantic Minotaur", foi lançado em outubro de 2023. Esta versão trouxe vários novos recursos e melhorias:

GNOME 45 : O ambiente de área de trabalho GNOME mais recente foi incluído, oferecendo um novo indicador de espaço de trabalho, barra lateral de altura total e muitas melhorias de usabilidade e desempenho.

: O ambiente de área de trabalho GNOME mais recente foi incluído, oferecendo um novo indicador de espaço de trabalho, barra lateral de altura total e muitas melhorias de usabilidade e desempenho. Linux Kernel 6.5 : Esta atualização forneceu melhorias como suporte MIDI 2.0, suporte aprimorado para Rust e melhores recursos de gerenciamento de energia.

: Esta atualização forneceu melhorias como suporte MIDI 2.0, suporte aprimorado para Rust e melhores recursos de gerenciamento de energia. App Center baseado em Flutter : Foi introduzido um novo App Center, integrado ao Flutter, que forneceu uma maneira rápida e intuitiva de gerenciar pacotes deb e snap em sua máquina.

: Foi introduzido um novo App Center, integrado ao Flutter, que forneceu uma maneira rápida e intuitiva de gerenciar pacotes deb e snap em sua máquina. Ubuntu Tiling Assistant: Este recurso melhorou o sistema de agrupamento de janelas, facilitando o gerenciamento de configurações de múltiplas janelas.

O suporte para Ubuntu 23.10 terminará em julho de 2024. Isso significa que após esta data, o Ubuntu 23.10 não receberá mais atualizações ou patches de segurança. É recomendável atualizar para uma versão mais recente antes da data de término da vida útil para manter seu sistema seguro e atualizado.