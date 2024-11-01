A versão 24.04 do Ubuntu, codinome “Noble Numbat”, é uma versão de suporte de longo prazo (LTS) que oferece uma série de novos recursos e melhorias. Aqui estão alguns dos principais recursos:

Suporte Estendido : Ubuntu 24.04 LTS receberá atualizações por 12 anos, incluindo o período de extensão com a assinatura Pro.

: Ubuntu 24.04 LTS receberá atualizações por 12 anos, incluindo o período de extensão com a assinatura Pro. Melhorias no instalador : A experiência de instalação foi aprimorada com uma interface de usuário moderna e telas fáceis de seguir.

: A experiência de instalação foi aprimorada com uma interface de usuário moderna e telas fáceis de seguir. Atualização do Software Center : O novo centro de software baseado em Flutter oferece uma interface de usuário elegante e uma melhor experiência de usuário.

: O novo centro de software baseado em Flutter oferece uma interface de usuário elegante e uma melhor experiência de usuário. Atualização do GNOME 46 : Esta atualização promete melhor suporte à tela sensível ao toque, maior capacidade de resposta e animações mais suaves.

: Esta atualização promete melhor suporte à tela sensível ao toque, maior capacidade de resposta e animações mais suaves. Linux Kernel 6.8 : fornece suporte aprimorado para as CPUs e GPUs mais recentes e gerenciamento de energia otimizado para laptops.

: fornece suporte aprimorado para as CPUs e GPUs mais recentes e gerenciamento de energia otimizado para laptops. Novo menu de configurações rápidas: altere as configurações de Wi-Fi e ative o modo escuro, Bluetooth, luz noturna e muito mais.

Esta versão foi criada para oferecer um sistema operacional estável e robusto, atendendo a uma base diversificada de usuários, desde entusiastas da computação pessoal até desenvolvedores profissionais e empresas.