Ubuntu 24.10, o codinome Oriole Oriole foi lançado em 10 de outubro de 2024. Este lançamento provisório traz vários recursos emocionantes, incluindo o mais recente Kernel 6.11 do Linux, o ambiente da área de trabalho do Gnome 47 e os controles de permissões de usuário aprimorados. Ele também celebra o 20º aniversário do Ubuntu com papéis de parede especiais e o som original de startup. No entanto, o Ubuntu 24.10 receberá apenas atualizações e suporte por 9 meses, após o que chegará ao seu fim de vida.

Novos recursos: