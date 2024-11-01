O Ubuntu 25.04, codinome Plucky Puffin, é um lançamento provisório que traz novas atualizações e melhorias na experiência da área de trabalho do Ubuntu. É alimentado pelo Linux Kernel 6.14 e pelo mais recente ambiente GNOME 48, tornando as tarefas diárias mais suaves e rápidas. No entanto, como não é uma versão de suporte de longo prazo, suas atualizações serão mantidas por apenas 9 meses, com o final do suporte em janeiro de 2026. Aqui estão alguns dos principais recursos importantes deste lançamento:

Agrupamento de notificações: Melhor gerenciamento de notificações para ajudar a reduzir a desordem na área de trabalho.

Melhor gerenciamento de notificações para ajudar a reduzir a desordem na área de trabalho. Manuseio FlatPak aprimorado: Instalação e atualização mais suaves de aplicativos Flatpak.

Instalação e atualização mais suaves de aplicativos Flatpak. Notificações de fone de ouvido: Alertas na tela quando os fones de ouvido estão conectados.

Alertas na tela quando os fones de ouvido estão conectados. Recursos de bem -estar: Opções para definir limites de tempo de tela, lembretes de movimento e lembretes de visão.

Opções para definir limites de tempo de tela, lembretes de movimento e lembretes de visão. Limitação da carga da bateria: Uma nova configuração que permite que os usuários de laptops limitem a carga da bateria para prolongar a duração da bateria.

Esta versão é uma ótima opção se você gosta de experimentar os recursos e aprimoramentos mais recentes, enquanto aqueles que procuram estabilidade a longo prazo podem considerar uma versão LTS.