antiX ist eine schnelle, leichte und einfach zu installierende Linux-Distribution auf Basis von Debian. Es ist für ältere Hardware konzipiert und bietet eine ressourceneffiziente Umgebung. antiX verfügt über eine Vielzahl von Desktop-Umgebungen und eignet sich für Benutzer, die ein reaktionsfähiges und benutzerfreundliches System auf veralteten Computern suchen. Antix gibt es als vollständige Distribution (1,7 GB), als Basisdistribution (1 GB), als Kerndistribution (520 MB) und als Nettodistribution (220 MB) für 32-Bit- und 64-Bit-Computer.