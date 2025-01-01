CentOS Stream ist eine fortlaufende Linux-Distribution, die als Vorschau für Red Hat Enterprise Linux (RHEL) dient. CentOS Stream existiert als Midstream zwischen der Upstream-Entwicklung in Fedora Linux und der Downstream-Entwicklung für Red Hat Enterprise Linux. Es bietet ein Gleichgewicht zwischen Stabilität und aktueller Software und ermöglicht Benutzern das Testen und Entwickeln von Anwendungen in einer RHEL-ähnlichen Umgebung. CentOS Stream ist eng auf den RHEL-Entwicklungsprozess abgestimmt. Die Plattform bietet einen kontinuierlichen Content-Stream und macht CentOS Stream zu einer Vorschau auf zukünftige Red Hat Enterprise Linux-Versionen.