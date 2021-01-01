Rocky Linux ist eine von der Community betriebene Enterprise-Linux-Distribution, die als nachgelagerte, binärkompatible Alternative zu Red Hat Enterprise Linux (RHEL) konzipiert ist. Ziel ist es, eine stabile und sichere Plattform für Unternehmen und Organisationen bereitzustellen, die eine zuverlässige und Open-Source-Lösung suchen. Rocky Linux eignet sich für Produktionsserver und geschäftskritische Umgebungen. Rocky Linux wurde 2021 von Gregory Kurtzer, einem der Mitbegründer von CentOS, gegründet, nachdem Red Hat CentOS eingestellt hatte.