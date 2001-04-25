ArcoLinux es una distribución basada en Arch Linux que proporciona una variedad de entornos de escritorio preconfigurados. Su objetivo es hacer que la experiencia Arch Linux sea más accesible para los usuarios al ofrecer múltiples opciones de escritorio y una fácil personalización. ArcoLinux incluye varias herramientas para ayudar a los usuarios a aprender y explorar el ecosistema Arch Linux. Hay tres versiones diferentes de ArcoLinux (ArcoLinux, ArcoLinuxB y ArcoLinuxD) que satisfacen diferentes necesidades. El ArcoLinux principal viene con toda la GUI y detalles. ArcoLinuxD es una distribución mínima que incluye scripts que permiten a los usuarios avanzados instalar cualquier escritorio y aplicación. ArcoLinuxB es un proyecto que brinda a los usuarios el poder de crear distribuciones personalizadas.