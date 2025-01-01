CentOS Stream es una distribución de Linux de lanzamiento continuo que sirve como vista previa de Red Hat Enterprise Linux (RHEL). CentOS Stream existe como un punto intermedio entre el desarrollo ascendente en Fedora Linux y el desarrollo descendente para Red Hat Enterprise Linux. Proporciona un equilibrio entre estabilidad y software actualizado, lo que permite a los usuarios probar y desarrollar aplicaciones en un entorno similar a RHEL. CentOS Stream está estrechamente alineado con el proceso de desarrollo de RHEL. La plataforma proporciona un flujo continuo de contenido, lo que convierte a CentOS Stream en una vista previa de futuras versiones de Red Hat Enterprise Linux.