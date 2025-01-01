Deepin es una distribución de Linux fácil de usar que presenta el entorno de escritorio Deepin (DDE). Es conocido por su diseño visualmente atractivo y su facilidad de uso. Deepin incluye su propio conjunto de aplicaciones y ofrece una experiencia de escritorio moderna y pulida para usuarios que buscan un sistema Linux atractivo y funcional. La base de usuarios de Deepin es predominantemente china y el desarrollo de Deepin está liderado por Deepin Technology, con sede en China. Deepin ofrece una combinación de programas propietarios y de código abierto como Google Chrome, Spotify y Steam.