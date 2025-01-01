elemental OS es una distribución de Linux fácil de usar que presenta el entorno de escritorio Pantheon. Es conocido por su diseño elegante y su enfoque en la simplicidad. El sistema operativo elemental incluye su propio conjunto de aplicaciones, lo que brinda una experiencia coherente y visualmente agradable para los usuarios que valoran la estética y la facilidad de uso. El sistema operativo elemental está basado en Ubuntu y viene con varias aplicaciones internas preinstaladas, incluidas Fotos, Música, Videos, Calendario, Terminal y Archivos. El sistema operativo elemental sigue un lanzamiento cuando el modelo está listo. Sin embargo, los lanzamientos generalmente ocurren aproximadamente un año después del lanzamiento de la versión LTS de Ubuntu.