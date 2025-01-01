Endless OS es una distribución de Linux diseñada para brindar simplicidad y usabilidad. Cuenta con un entorno de escritorio personalizado y está diseñado para usuarios con acceso limitado a Internet. Endless OS incluye una variedad de aplicaciones y contenido preinstalados, lo que lo hace adecuado para usuarios en entornos educativos y fuera de línea. Endless OS está basado en Debian y es desarrollado por Endless Mobile, Inc, una empresa estadounidense de tecnología de la información. A diferencia de la mayoría de las distribuciones de Linux, utiliza un sistema de archivos raíz de solo lectura administrado por OSTree y Flatpak para la entrega y actualización de aplicaciones. La interfaz de usuario se basa en un entorno de escritorio GNOME altamente modificado.