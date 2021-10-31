OpenIndiana es un sistema operativo gratuito y de código abierto basado en el kernel illusmos. Hereda el legado de OpenSolaris y proporciona una plataforma para uso de servidor y escritorio. OpenIndiana es adecuado para usuarios interesados ​​en el ecosistema Solaris y ofrece funciones como el sistema de archivos ZFS y DTrace. OpenIndiana utiliza el sistema de empaquetado de imágenes (IPS) basado en red. OpenIndiana admite una amplia gama de software popular, incluido el principal software de servidor de Internet de código abierto, bases de datos, software de cliente de Internet, lenguajes y herramientas de desarrollo y más.