antiX est une distribution Linux rapide, légère et facile à installer basée sur Debian. Il est conçu pour le matériel plus ancien, offrant un environnement économe en ressources. antiX est livré avec une variété d'environnements de bureau et convient aux utilisateurs recherchant un système réactif et convivial sur des ordinateurs vieillissants. Antix se présente sous la forme d'une distribution complète (1,7 Go), d'une distribution de base (1 Go), d'une distribution principale (520 Mo) et d'une distribution nette (220 Mo) pour les ordinateurs 32 bits et 64 bits.