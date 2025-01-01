Fedora est une distribution Linux de pointe sponsorisée par Red Hat. Il met l'accent sur l'innovation, avec des versions régulières des derniers logiciels et technologies. Fedora convient à la fois à une utilisation sur ordinateur et sur serveur, offrant un équilibre entre stabilité et fonctionnalités à jour. Il est connu pour son engagement envers les principes des logiciels libres et open source. Fedora a la réputation de se concentrer sur l'innovation, d'intégrer les nouvelles technologies dès le début et de travailler en étroite collaboration avec les communautés Linux en amont. Fedora Linux a un cycle de vie relativement court : chaque version est généralement prise en charge pendant au moins 13 mois. La plupart des éditions Fedora Linux utilisent le système de gestion de packages RPM, en utilisant DNF comme outil pour gérer les packages RPM. Flatpak est également activé par défaut. Il existe de nombreuses éditions de Fedora disponibles pour différents utilisateurs cibles.