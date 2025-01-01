Haiku OS, initialement connu sous le nom d'OpenBeOS, est un système d'exploitation gratuit et open source conçu pour les ordinateurs personnels. Il s'agit d'un projet communautaire qui vise à perpétuer l'héritage de BeOS, en s'efforçant d'être compatible binairement avec celui-ci. Haiku OS est en grande partie une réimplémentation de BeOS, à l'exception de certains composants comme la Deskbar. Le système d'exploitation est connu pour son noyau hybride et son interface utilisateur unique, OpenTracker. Haiku OS prend en charge une multitude de plates-formes, notamment IA-32, x86-64 et RISC-V. Il est en constante évolution, dans le but de fournir une expérience informatique rapide, efficace et conviviale.