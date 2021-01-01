Rocky Linux est une distribution Linux d'entreprise communautaire conçue pour être une alternative en aval et compatible binaire à Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Il vise à fournir une plateforme stable et sécurisée aux entreprises et organisations à la recherche d’une solution fiable et open source. Rocky Linux convient aux serveurs de production et aux environnements critiques. Rocky Linux a été fondée en 2021 par Gregory Kurtzer, l'un des co-fondateurs de CentOS, après que Red Hat ait abandonné CentOS.