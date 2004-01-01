Kubuntu è una versione ufficiale di Ubuntu che presenta l'ambiente desktop KDE Plasma. Combina la stabilità di Ubuntu con il desktop KDE moderno e ricco di funzionalità. Kubuntu è adatto agli utenti che preferiscono l'esperienza KDE su base Ubuntu, fornendo un ambiente raffinato e facile da usare. Kubuntu è uno dei primi gusti di Ubuntu lanciato nel 2004. Come parte del progetto Ubuntu, Kubuntu utilizza gli stessi sistemi sottostanti. Kubuntu condivide gli stessi repository di Ubuntu e viene rilasciato regolarmente secondo lo stesso programma di Ubuntu.