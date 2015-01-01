Ubuntu MATE è una versione ufficiale di Ubuntu che presenta l'ambiente desktop MATE. Combina la stabilità di Ubuntu con il desktop MATE tradizionale e facile da usare. Ubuntu MATE è adatto agli utenti che preferiscono un'esperienza desktop classica su base Ubuntu, con particolare attenzione alla semplicità e alla facilità d'uso. Il progetto Ubuntu MATE è stato fondato da Martin Wimpress e Alan Pope ed è iniziato come un derivato non ufficiale di Ubuntu, utilizzando una base Ubuntu 14.10 per la sua prima versione. Ubuntu MATE ha ottenuto lo status ufficiale di versione Ubuntu da Canonical nel febbraio 2015.